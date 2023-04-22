Если гражданин Украины решит подавать документы на статус беженца, он может получить отказ из-за решения о депортации.

С 7 апреля в Польше вступили в действие некоторые изменения в закон об иностранцах, который в марте подписал президент Польши Анджей Дуда. Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения.

Таким образом Польша адаптирует свое законодательство к нормам ЕС, - поясняют в миграционной платформе EWL. Что изменится?

До 10 лет увеличится срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена иностранцам могли запретить сроком до 5 лет.

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Сократится срок немедленного выезда из Польши с 15 до 8 дней с момента получения решения. Ранее иностранец должен был покинуть страну в срок от 15 до 30 дней.

Уменьшится до 7 дней срок подачиапелляции для обжалования решений, которые касаютсявыдачи и замены вида на жительство и разрешения на "допустимое пребывание", принуждения иностранца к возвращению, продления срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд.

Возможность депортации к рассмотрению дела независимым судом.

Если иностранец получил решение о депортации и успел подать жалобу в суд, его могут принудительно депортировать в установленный срок даже еще до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после судебного заседания.

Решение о пребывании иностранцев передаются головному коменданту Пограничной службы.

Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на "допустимое пребывание", принуждения иностранца к возвращению. Ранее эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Это должно разгрузить управление и облегчить быстрое рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам побыту (вид на жительство в Польше).

Как это касается граждан Украины

Внесенные изменения в закон об иностранцах касаются и граждан Украины.

"Но сейчас на практике его не могут применить к украинцам. Пока в Украине идет война граждан Украины вряд ли будут депортировать за нарушения. Зато после ее окончания гражданин Украины, который нарушил правила пребывания в Польше и имеет решение о депортации, вынужден будет покинуть страну", - объясняет директор отдела легализации миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Кроме того, по словам эксперта, если гражданин Украины решит подавать документы на статус беженца, он может получить отказ из-за решения о депортации.

За что могут депортировать?

Превышение разрешенного срока пребывания в стране

Это одна из самых распространенных причин депортации иностранцев из Польши, когда иностранец остается в стране на более длительный срок, чем позволяют документы.

Нелегальное трудоустройство

Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату "в конверте". А также тех, кто получают часть заработка официально, а остальные – "в конверте".

Уклонение от уплаты налогов

Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму.

Пребывание без действительных документов

Иностранец должен иметь действительные документы, которые дают ему право на пребывание в Польше. Граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, теперь также обязаны получить PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы для законного пребывания в Польше.

Украинские беженцы в Польше - детали

У 89% украинских беженцев в Польше нет сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии. Сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.

Более половины беженцев из Украины, находящихся в Польше, намеревались потратить на Пасху в этом году от 101 до 300 злотых (880-2600 грн). Почти 3/4 беженцев из Украины, находящихся в Польше, остались в этой стране на Пасхальные праздники.