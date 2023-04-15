Среди главных причин такого решения респонденты называют опасения и трудности, связанные с войной, которая продолжается в Украине.

Почти 3/4 беженцев из Украины, которые находятся в Польше, планируют остаться в этой стране на Пасхальные праздники. Почти половина из них проведут это время вместе со своими семьями, которые также находятся в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше", проведенного миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета. Исследование показало, что 74% беженцев из Украины, находящихся в Польше, планируют провести пасхальный период в Польше. Среди главных причин такого решения респонденты называют опасения и трудности, связанные с войной, которая продолжается в Украине (46%), а также пребывание семей и родственников беженцев в Польше (31%). Лишь 14% респондентов признали, что причиной пребывания в Польше в это время является оплачиваемая работа.

45% беженцев проведут Пасху с семьей в Польше, а каждый третий респондент (36%) свяжется (по телефону или онлайн) со своими близкими, которые не проживают в Польше. Каждый девятый беженец (11%) заявляет, что проведет Пасху с польскими друзьями. По мнению авторов исследования, это свидетельствует об углублении связей между соседними народами, а также о культурной близости.

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Отвечая на вопрос об эмоциях во время праздников, почти половина респондентов (47%) чувствуют надежду. На втором месте - благодарность, о которой заявили (28%) беженцев, прибывших в Польшу. Также респонденты чувствуют оптимизм (23%), радость (21%), но и печаль (23%).

Исследование показывает, что самая большая группа переселенцев из Украины, прибывших в Польшу (36%), нынешнюю Пасху будет праздновать по восточной традиции, то есть по юлианскому календарю – 16 апреля. Однако 23% респондентов заявляют, что будут праздновать по обоим календарям, а 20% – только по григорианскому (9 апреля).

Как проводился опрос

Исследование "Военные беженцы из Украины. Пасха в Польше" было проведено 23-28 марта 2023 года в разных городах и регионах Польши, в т. ч. В Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Зеленой Гуре, Серадзе, Тарнове, Перемышле, Шидловце, Вадовице и колодце Гурской. В исследовании приняли участие 400 граждан Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной агрессии России в Украине.

Украинские беженцы в Польше - детали

Граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и промышленности Польши. В Министерстве семьи и социальной политики Польши указывают, что с марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда на поручение работы гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля из-за полномасштабного вторжения.

У 89% украинских беженцев в Польше нет сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии.