По словам Эллы Либановой, "если выпроводить оттуда всех, кто связан с Черноморским флотом", образуется большинство проукраински настроенных граждан.

Интегрировать жителей Донбасса после завершения войны будет труднее, чем жителей Крыма. Об этом в интервью Главкому сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, в Крыму, "если выпроводить оттуда всех, кто связан с Черноморским флотом" и не имели до оккупации украинского паспорта, образуется большинство проукраински настроенных граждан.

"Крым оккупировали по-другому, не было войны, и люди не поняли даже, что надо выезжать. Остались там, в частности, и крымские татары, которые также настроены проукраинские. Эти люди могут стать опорой для украинской власти, которая туда вернется", - считает социолог. Видео дня

При этом, по мнению Либановой, практически все жители Донбасса - украинские граждане.

"Я не слышала, чтобы там так много было переселенцев из России. Итак, что мы будем иметь? Граждан Украины с очень хорошо промытыми российской пропагандой мозгами, и их не депортируешь. Тем более ту молодежь, которая в 2014-м пошла в школу, а в 2024-м ее закончила и прослушала все те уроки истории, которые там преподавали. ... Проблемы с реинтеграцией населения Донбасса, безусловно, будут немалые", - прогнозирует социолог.

В то же время Либанова считает, что люди захотят возвращаться после деоккупации на те территории, которые были заняты россиянами после 2022-го года.

"По крайней мере, такие настроения вытекают из анализа направлений их выезда в связи с оккупацией. К примеру, значительная часть населения Херсонской области переместилась в Одесскую, Николаевскую. Люди пытались поселиться где-то поблизости. Вероятно, не захотят возвращаться те, кто на новом месте уже хорошо справляется. Скажем, если кто-то обосновался в Киеве, нашел работу и т.д., то из столицы назад дороги уже, наверное, не будет", - резюмировала эксперт.

Деоккупация украинских территорий - последние новости

ВСУ могут в этом году заблокировать оккупированный Крым. Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, полуостров мог бы стать одним из элементов торга с Кремлем и повлиять таким образом на переговорную позицию.

Вас также могут заинтересовать новости: