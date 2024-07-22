Полуостров мог бы стать одним из элементов торга с Кремлем и повлиять таким образом на переговорную позицию.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что этот год не связан с масштабными наступательными действиями украинских войск. Военное руководство отмечало, что необходимо провести стратегию мобильной обороны.

Как рассказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", на текущем этапе главная задача для военных - это максимально истощить оккупантов и создать предпосылки для будущих наступательных операций.

"Об этом упоминал и президент Украины, но вопрос времени для наступательных действий остается открытым. Достаточного количества резервов мы не имеем на текущем этапе, даже учитывая 14 бригад, которые нуждаются в западной помощи для полного укомплектования. То есть этот год не связан с масштабными наступательными действиями ВСУ. Но мобильная оборона на отдельных тактических участках, связанная с уничтожением противника, будет реализоваться и в этом году", - пояснил Згурец.

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В то же время, по его мнению, дальнобойные системы, дроны и другие подходы дают возможность Силам обороны заблокировать Крым, чтобы сделать его одним из элементов торга с Кремлем и повлиять таким образом на переговорную позицию.

"Изменения на линии фронта путем наступательных действий ВСУ в этом году вряд ли возможны и целесообразны. Наше военное руководство это понимает. С другой стороны, партнеры должны понимать, что удержание линии фронта и уничтожение противника в максимально возможном количестве зависит от эффективности европейской и американской помощи", - подытожил аналитик.

Деоккупация Крыма

Как писал NYT, Украина нацелилась на Крым - критическую для россиян базу. Один из последних ракетных ударов Киева был призван снизить возможности России на полуострове, нацеливаясь по аэродромам, противовоздушной обороне и логистическим центрам.

После полной зачистки от российских систем ПВО и радиотехнических войск истребители F-16, которые уже скоро получит Украина, смогут работать по временно оккупированному Крыму, заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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