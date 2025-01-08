День армейской авиации: Зеленский подписал указ о новом государственном празднике

Отмечать его будут ежегодно 3 июля.

В Украине ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Соответствующий указ №17/2025, подписанный сегодня Президентом Владимиром Зеленским, обнародовал Офис главы государства.

"Установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", - говорится в документе.

Решение имеет целью "чествование мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций".

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Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Другие указы президента

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Зеленский подписал указ об учреждении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Новый государственный праздник будет отмечаться ежегодно 21 мая.

6 января глава государства подписал указ об установлении 5 февраля Днем Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Эта служба - это специализированный государственный орган Украины, который обеспечивает безопасность и функционирование транспортной инфраструктуры, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, войны или других кризисов.

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