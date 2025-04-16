По словам нардепа, у Минобороны и Генштаба возникли разногласия относительно законопроекта.

Законопроект о демобилизации военных в Украине все еще вызывает споры между Минобороны и Генштабом. Об этом рассказал депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев в интервью изданию Telegraf.

Что с законопроектом о демобилизации

В частности, Чернев поделился, что в Минобороны утверждают о том, что демобилизационный законопроект есть, но его пока не показывают комитету по нацбезопасности и обороне. Этот закон пока не зарегистрирован и официально на сайте Верховной Рады не опубликован.

"Сейчас Министерство обороны и Генеральный штаб не могут прийти к согласию между собой относительно того, поддерживается ли этот законопроект. Министерством обороны законопроект был разработан, а Генеральный штаб его не поддерживает из-за нехватки военнослужащих, которыми можно будет заменить тех, кто уйдет из армии. Поэтому мы ждем, когда они между собой разберутся. С одной стороны, я понимаю Генеральный штаб, который отвечает в целом за войну ведения боевых действий, а с другой стороны, я абсолютно понимаю людей, которые воюют. Они не то что устали, а уже не имеют сил оставаться в окопах и должны быть заменены новыми людьми", - сказал Чернев в разговоре с журналистами.

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Планируют ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет

Также нардеп отметил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в парламенте не рассматривается, несмотря на нехватку военнослужащих. Он объяснил, что контракты для людей в возрасте 18-24 лет были созданы для того, чтобы решить эту проблему.

"Действительно, на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос снижения мобилизационного возраста. Была инициатива от Кабинета министров по привлечению людей в возрасте 18-24 лет подписать контракт. Эта инициатива вызвала определенный резонанс внутри войска: почему молодым платят такие большие деньги, а нам, которые пошли добровольцами, эти деньги не платят. Я не Министерство обороны, которое разрабатывало эту инициативу, но я так понимаю, что они исходили из двух альтернатив: или снижение мобилизационного возраста, или же предоставить стимулы людям в промежутке 18-24 лет, чтобы они самостоятельно пришли. Поэтому пока что решения по уменьшению мобилизационного возраста нет, не обсуждается", - подчеркнул Чернев.

Будет ли мобилизация после отмены военного положения

Кроме того, нардеп высказался о слухах касательно того, что даже после отмены военного положения мобилизация в Украине будет продолжаться. Он считает, что это маловероятно.

"Я не вижу оснований для продолжения мобилизации. Более того, я думаю, что многое изменится после подписания мирного соглашения. Прежде всего, со стороны наших партнеров, ведь мы во многом зависим от них. Обеспечение такой огромной армии, а еще и подбор туда мобилизованных, обойдется в 60% нашего государственного бюджета. Поэтому я очень сомневаюсь, что мы сможем себе позволить еще и увеличивать каким-то образом армию. Такое количество мы точно не будем оставлять, потому что это невозможно. Во-первых, людей нужно отпустить, демобилизовать и дать им отдохнуть. Во-вторых, очень сложно найти новых людей. В-третьих, очень сложно найти финансирование в условиях мирного времени, без поддержки партнеров, для того, чтобы финансировать такую огромную армию", - заявил Чернев.

Демобилизация в Украине - важные новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса высказался о демобилизации в Украине. По его словам, просто уволить военных, не создав условия для их замены, было бы неправильно.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина потеряла бы треть армии, если предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года. На сегодня группировка войск России, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывает уже 623 тысячи.

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