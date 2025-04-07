В Минобороны думают, как уменьшить напряжение среди военных из-за отсутствия четких сроков службы, не ослабив фронт. Военные открыто заявляют, что уже устали воевать.

Если бы Верховная Рада приняла законопроект об увольнении со службы и ротации, то одномоментно демобилизовать надо было бы 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды" со ссылкой на собеседников в парламенте. Отмечается, что законопроект об увольнении со службы и ротации бойцов во время военного положения уже готов, однако Генеральный штаб ВСУ не поддержал документ, поэтому чиновники не зарегистрировали его в парламенте.

Минобороны предлагало в разработанном законопроекте демобилизацию для тех, кто воюет три года, но при этом военные должны участвовать в боевых действиях на фронте в течение 18 месяцев в совокупности. Также предполагалось, что уволиться можно будет только после того, как президент объявит всеобщую демобилизацию.

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В Главном управлении коммуникаций ВСУ объяснили изданию, что законопроект о четких сроках службы можно будет внести на рассмотрение нардепов только при наличии достаточного количества военных для войны с РФ.

В противном случае, при увольнении 108 тыс. военных без пополнения подразделений новобранцами, командирам придется выводить силы с фронтовых "полей".

В Минобороны думают, как уменьшить напряжение в военной среде из-за отсутствия четких сроков службы, не ослабив фронт. В частности, речь идет о возможности для бойца, который отслужил 36 месяцев, среди которых не менее полутора лет на "боевых", он сможет пройти бесплатную двухмесячную реабилитацию и получить дополнительный месяц отпуска. В целом военные будут отдыхать три месяца. Но в реализации этой инициативы Минобороны упирается в недостаток реабилитационных учреждений.

Собеседник издания в военном руководстве сказал, что сейчас мобилизация в Украине "на хреново-допустимом уровне". "Если в первые месяцы после принятия закона (речь идет о законе о мобилизации, который вступил в действие в мае 2024 года - УНИАН) мы набирали, условно говоря, 100% от потребностей, то в январе - примерно 70%, а были месяцы, когда - 60-65%. Учитывайте, что условных 100% хватает для того, чтобы пополнять потери и держать в тонусе подразделения. Это не об увеличении бригад. Это просто для того, чтобы не уходить в минус", - отмечал он.

При этом речь шла о том, что часть "бусифицированных" это "неликвид", потому что по учебным центрам сидят больные, категория 50+, алкоголики, наркоманы. Руководители некоторых центров даже придумали схему, как избавляться от них: предлагают командирам взять десять нормальных, а нескольких "плохих" в "нагрузку".

Один из боевых офицеров отметил изданию, что некоторые позиции на фронте удерживают двое военных, когда должны были бы как минимум 12. Офицер отметил, что категорически против демобилизации на нынешнем этапе войны, поскольку считает, что это можно приравнять к "обвалу фронта".

"У нас окопы пустые. Какая может быть демобилизация? Сейчас нет ресурсов даже для проведения нормальных ротаций. В Силах обороны Украины есть бригады, которые с 2021 года еще ни разу не выходили на восстановление", - возмутился собеседник издания в военном руководстве.

Воин одной из штурмовых бригад сказал в беседе с изданием, что не верит в возможность демобилизации в ближайшее время.

"Третий год подряд меня перебрасывают из одной п*здорезки в другую. Очень надеялся, что появится законная возможность демобилизоваться через 36 месяцев службы. Но очевидно, что этого не будет", - отметил военный.

При этом он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения добровольно мобилизовался в ВСУ, несмотря на "белый билет" и даже заплатил долларовую взятку во время ВВК, чтобы врачи признали его годным к службе. Но сейчас устал воевать "Я настолько за*бался, что иногда думаю, как хорошо было бы не вернуться с боевого задания", - отметил он.

Демобилизация в Украине

Из принятого в апреле 2024 года закона о мобилизации было исключено все, что касается демобилизации. Это сделано по просьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сирского. Речь шла о том, что Кабмин должен разработать до конца 2024 года законопроект о демобилизации. Но он до сих пор не подан в парламент.

В январе 2025 года первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал, что законопроект о демобилизации уже подготовлен, но идет поиск решений кем заменить тех, кто уйдет с фронта.

Тогда он сказал, что нужно для этого еще хотя бы три месяца для проработки.

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