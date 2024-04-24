Палиса считает, что важно получить возможность проводить ротации чаще, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность подразделений.

Командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" полковник Павел Палиса объяснил, почему он выступает против демобилизации до конца войны.

"Прежде всего: люди, которые сейчас в строю длительное время, - главные носители боевого опыта. И этот опыт им надо будет передать. Следующий момент: 36 месяцев. После 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет", - сказал военный в интервью Общественному.

Он уверен, что ситуацию с физической и моральной усталостью военнослужащих, которые уже в армии, может улучшить привлечение в ряды Сил обороны большего количества людей.

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"Мы получим возможность проводить ротации чаще, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность подразделений, таким образом уменьшим их время пребывания на переднем крае. Физическая и психологическая нагрузка уменьшится. У бойцов будет возможность отдохнуть, побыть с семьей. А у командиров будет возможность больше времени уделить тренировкам и внедрением тех моделей боя, которые сейчас актуальны", - добавил Палиса.

Демобилизация в Украине - мнения

Военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант роты ударных БПЛА, народный депутат Егор Фирсов убежден, отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников. По его мнению, "происходят очень плохие сигналы".

"Потому что когда военным говорят, что демобилизация будет и надо ее подождать, а потом говорят, что это невозможно, - это сигнал, что обманули. Украинцы любят свободу, мы за нее отдаем жизнь, а свобода - это выбор. Поэтому украинцам надо нарисовать хотя бы гипотетический выбор и сказать, что через 3-5, пусть даже 7 лет у вас будет выбор и возможность пройти демобилизацию", - сказал Фирсов.

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