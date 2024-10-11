Сообщается, что с начала 2024 года в Украине открыли 51 000 уголовных производств за дезертирство и СОЧ, что вдвое больше, чем в 2023-м.

По сравнению с прошлым годом в Украине резко возросло количество случаев дезертирства. Записавшиеся в Силы обороны в первые дни широкомасштабного вторжения России в 2022 году украинцы истощены, и побег становится все более привлекательным вариантом, пишет The Times.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в период с января по сентябрь 2024-го было открыто 51 000 уголовных производств за дезертирство и оставление воинской части.

"Это уже вдвое больше, чем 24 000 в 2023 году, и значительно больше, чем в 2022 году, когда было открыто всего 9 000 дел", - говорится в публикации.

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Демонстративное СОЧ Гнездилова

Публичное самовольное оставление части (СОЧ) военнослужащим 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергеем Гнездиловым после почти пяти лет непрерывной службы раскололо украинское общество, пишет The Times.

По словам военного, сам он не раз в последние месяцы видел, как его товарищи по бригаде дезертировали, часто используя тот же метод побега во время отпуска по болезни.

При этом, как напомнило издание, в августе в Украине декриминализовали первые случае побегов военнослужащих в попытке таким образом побудить их вернуться на службу. Однако, на Гнездилова все же завели дело, и теперь ему грозит до 12 лет заключения. По его словам, адвокаты его заранее об этом предупреждали, что из него хотят сделать "пример".

Демобилизация в Украине - заявление Минобороны

Отдельно указывается, что принятый в апреле закон о мобилизации в Украине заметно увеличил число новобранцев. Вместе с тем закон так и не решил вопрос о демобилизации военнослужащих. Отмечается, что соответствующий пункт, который ограничил бы срок службы тремя годами, был исключен из законопроекта после вмешательства главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В Минобороны Украины это объяснили так:

"Меры по демобилизации приведут к снижению боевых возможностей подразделений, нарушению наступательных и оборонительных действий и нарушению ротации подразделений".

В министерстве заверили, что ведут работу "по улучшению порядка ротации солдат на линии фронта и за ее пределами".

Законопроект о демобилизации - что сообщалось

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что в Украине до сих пор нет четких сроков службы в армии из-за проблем с мобилизацией, и вряд ли новый законопроект о демобилизации поставит в этом вопросе точку:

"У нас проблемы с мобилизацией. В последнее время она немного ухудшилась. У меня вопрос: как мы можем определить эти четкие сроки службы, если у нас нет кем заменить (военных на фронте - УНИАН). Поэтому здесь вопрос прежде всего к проведению мобилизации, мотивации людей".

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