Демида Губского госпитализировали 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением головы.

Умер лидер николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого ранее госпитализировали с огнестрельным ранением.

Об этом в Facebook сообщил брат Демида Владимир Губский.

"К сожалению, организм не выдержал долгой борьбы", - написал он.

Смертельное ранение Демида Губского: что известно

Демида Губского госпитализировали 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением головы. Полиция сообщила, что мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.

По данным полиции, "во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия, изъята резиновая пуля".

После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.

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Автор: УНИАН