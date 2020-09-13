После ранения Демид Губский перенес несколько тяжелых операций / фото Владимир Губский/Facebook
Умер лидер николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого ранее госпитализировали с огнестрельным ранением.
Об этом в Facebook сообщил брат Демида Владимир Губский.
"К сожалению, организм не выдержал долгой борьбы", - написал он.
Смертельное ранение Демида Губского: что известно
- Демида Губского госпитализировали 11 июля 2020 года с огнестрельным ранением головы. Полиция сообщила, что мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.
- По данным полиции, "во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия, изъята резиновая пуля".
- После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.
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