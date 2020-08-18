Дугарь пытались вручить обвинительный акт с нарушением закона - адвокат

Прокурор хотел вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты.

Военной медсестре Яне Дугарь - одной из фигурантов уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета - с нарушением закона пытались вручить обвинительный акт.

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Об этом сообщил ее адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

По его словам, прокурор собирался вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.

"Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора", - написал адвокат.

Дело об убийстве Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

11 августа Апелляционный суд Киева изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи