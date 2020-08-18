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Дугарь пытались вручить обвинительный акт с нарушением закона - адвокат

16:29, 18 августа 2020
Общество
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Яна Дугарь и ее адвокат Виталий Коломиец / фото УНИАН

Военной медсестре Яне Дугарь - одной из фигурантов уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета - с нарушением закона пытались вручить обвинительный акт.

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Об этом сообщил ее адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

По его словам, прокурор собирался вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.

"Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора", - написал адвокат.

Дело об убийстве Шеремета

  • Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.
  • Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
  • 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.
  • По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
  • Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.
  • По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".
  • Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • 11 августа Апелляционный суд Киева изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Антонина Доломанжи

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