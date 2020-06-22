Столичный суд объявил приговор комбату "ОУН" Коханивскому
Шевченковский районный суд Киева огласил приговор лидеру Добровольческого движения «Организации украинских националистов» Николаю Кохановскому по делу о погроме российского «Альфа-банка» в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, Кохановскому назначили два года лишения свободы с отсрочкой исполнения на год как «условный срок».
«Кохановскому, обвиняемому в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 296 УК, назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы. Освободить Кохановского от отбывания наказания с испытательным сроком один год», - говорится в приговоре, который зачитал судья Андрей Трубников.
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В свою очередь, Кохановский заявил, что будет подавать апелляцию на приговор суда.
Представители «Альфа-банка» на суд не являлись, поэтому суд оставил гражданский иск без рассмотрения.
Как сообщал УНИАН, Кохановского судят по делу погрома российских банков в 2016 году.
20 февраля 2016 года в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание «Сбербанка России». Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение «Альфа-банка».
Кроме того, 18 февраля 2018 года в Киеве представители Добровольческого движения ОУН разбили здание «Сбербанка России».
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21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро «Академгородок» полиция задержали Кохановского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в котором оба были травмированы.
25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Кохановского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
28 февраля 2018 года суд смягчил ему меру пресечения и сменил на ночной домашний арест.
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