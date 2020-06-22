Столичный суд объявил приговор комбату "ОУН" Коханивскому

Командир Добровольческого движения ОУН заявил, что будет подавать апелляцию на приговор суда.

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор лидеру Добровольческого движения «Организации украинских националистов» Николаю Кохановскому по делу о погроме российского «Альфа-банка» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Кохановскому назначили два года лишения свободы с отсрочкой исполнения на год как «условный срок».

«Кохановскому, обвиняемому в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 296 УК, назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы. Освободить Кохановского от отбывания наказания с испытательным сроком один год», - говорится в приговоре, который зачитал судья Андрей Трубников.

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В свою очередь, Кохановский заявил, что будет подавать апелляцию на приговор суда.

Представители «Альфа-банка» на суд не являлись, поэтому суд оставил гражданский иск без рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, Кохановского судят по делу погрома российских банков в 2016 году.

20 февраля 2016 года в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание «Сбербанка России». Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение «Альфа-банка».

Кроме того, 18 февраля 2018 года в Киеве представители Добровольческого движения ОУН разбили здание «Сбербанка России».

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21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро «Академгородок» полиция задержали Кохановского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в котором оба были травмированы.

25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Кохановского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

28 февраля 2018 года суд смягчил ему меру пресечения и сменил на ночной домашний арест.

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