Игорю Коломойскому уже 10 месяцев не дают разрешение на общение с близкими родственниками.

Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел жалобы адвокатов украинского бизнесмена Игоря Коломойского на бездействие прокурора Демьянчука относительно нерассмотрения ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление телефонных звонков с близкими родственниками.

Сторона защиты Коломойского объяснила, что подала ходатайство прокурору о том, что украинский бизнесмен не может общаться со своими родными. Однако прокурор в ходатайстве отказал.

"Я хотел бы сказать, что уже 10 месяцев нахожусь под стражей. По новостям я слышал, что российским пленным позволяют общаться с родными, а украинским военнопленным - не позволяют. Это нарушает права человека. Я не военнопленный, но и мне не позволяют общаться с моими родными", - пояснил Коломойский во время заседания. Видео дня

Судья приняла решение обязать прокурора рассмотреть ходатайство стороны защиты о предоставлении разрешения на осуществление телефонных звонков с близкими родственниками.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, сумма залога уменьшилась и сейчас она составляет 1 млрд 968 млн 200 тыс гривен.

Новое дело Коломойского

Впоследствии стало известно, что Коломойскому объявили о подозрении по еще одному делу, которое касается событий в Крыму 21-летней давности. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

9 мая суд поддержал сторону обвинения и избрал меру пресечения украинскому бизнесмену в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

30 мая Киевский апелляционный суд подтвердил действие постановления Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бизнесмена Игоря Коломойского сроком на 60 дней без определения размера залога - до 7 июля 2024 года.

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