Черкасская ОГА идет в суд: требуют отменить решение горисполкома об ослаблении карантина

Облгосадминистрация будет оспаривать в суде решение Черкасского горисполкома.

Черкасская областная государственная администрация подготовила иск об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина.

"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлении № 14 от 27.04.2020 и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - сообщили на сайте Черкасской ОГА.

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Также Черкасская ОГА подала заявление с требованием приостановить решение об ослаблении карантина к рассмотрению дела, чтобы "не допустить распространения COVID-19".

Как сообщал ранее УНИАН, в Черкассах с 1 мая смягчили карантин. Такое решение горисполкома стало причиной противостояния между чиновниками, силовиками и городскими властями. В традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский передал привет городском мэру Анатолию Бондаренко, но тот в ответ через соцсети пообещал противостоять.

Также сообщалось, что чиновникам Черкасского городского совета, которые накануне отменили ряд ограничений, начали присылать повестки. Черкасские полицейские возбудили уголовное дело за нарушение санитарных мероприятий.