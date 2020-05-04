Черкасская ОГА идет в суд: требуют отменить решение горисполкома об ослаблении карантина
Черкасская областная государственная администрация подготовила иск об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина.
"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлении № 14 от 27.04.2020 и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - сообщили на сайте Черкасской ОГА.
Читайте такжеВ Черкассах возле управления Нацполиции прошла акция против карантина
Также Черкасская ОГА подала заявление с требованием приостановить решение об ослаблении карантина к рассмотрению дела, чтобы "не допустить распространения COVID-19".
Как сообщал ранее УНИАН, в Черкассах с 1 мая смягчили карантин. Такое решение горисполкома стало причиной противостояния между чиновниками, силовиками и городскими властями. В традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский передал привет городском мэру Анатолию Бондаренко, но тот в ответ через соцсети пообещал противостоять.
Также сообщалось, что чиновникам Черкасского городского совета, которые накануне отменили ряд ограничений, начали присылать повестки. Черкасские полицейские возбудили уголовное дело за нарушение санитарных мероприятий.