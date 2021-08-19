Наиболее распространенное нарушение - непредоставление правдивой информации о продукции или продавце.

Чаще всего украинцы жалуются на качество приобретенной бытовой техники, одежды и услуг ЖКХ, а больше всего нарушений касаются отсутствия правдивой информации о продукции или продавце.

Об этом сообщила председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая на своей странице в Facebook.

"В сфере торговли больше всего жалуются после приобретения бытовой техники, телефонов, одежды и обуви. В сфере услуг среди лидеров по жалобам - жилищно-коммунальные услуги и осуществление гарантийного ремонта", – написала Магалецкая.

Она отметила, что почти две трети всех нарушений касаются отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце.

Читайте такжеНовые графы в платежках: украинцам рассказали законны ли начисления и что с ними делатьКроме того, украинцы часто жалуются на нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы или предоставлении услуги, нарушение прав потребителей и реализацию просроченных товаров.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине нашли опасный турецкий мягкий сыр. Отмечается, что в продукте обнаружили вредную добавку - стабилизатор. Мягкий сыр произведен в Турции и экспортировался в Украину из Польши.

Автор: Анна Нагорная