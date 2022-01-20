По словам местных жителей, ребенок был предоставлен сам себе и никому был не нужен. Также его часто видели в компании асоциальных элементов.

Погибший 11-летний Максим Самофалов знал своих убийц, поскольку населенный пункт Радивоновка небольшой и обычно люди знают друг друга.

Об этом сказала пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская, сообщают "Факты".

Мальчик в основном жил у своей бабушки, поскольку в его семье была неблагоприятная обстановка. Затем его отправили в интернат в селе Терпение. Оттуда ребенок часто убегал, нанимался к людям и выполнял посильную для него работу, или просил пропитание у местных.

В полиции говорят, что у них нет информации, работал ли ребенок у подозреваемых.

"У нас пока нет такой информации. Но мальчика видели в компании этих двоих мужчин. Возможно, поскольку он знал этих мужчин, Максим добровольно сел к ним в машину. Кстати, мы пока проверяем информацию о том, держали ли они мальчика в подвале силой. Вполне возможно, что он просто некоторое время жил там, скрываясь, чтобы его не отправили снова в интернат. Жил там с согласия подозреваемых. А потом мог себя плохо повести и его начали избивать", — рассказла Лебединская.

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По словам пресс-секретаря полиции, дом, в подвале которого нашли тело мальчика, принадлежит бабушке одного из подозреваемых. О том, жила ли в доме женщина на момент убийства, пока неизвестно. Также пока нет результатов экспертиз относительно того, был ли ребенок объектом сексуального насилия.

"О сексуальном насилии информации пока нет. Тело ребенка пролежало в земле достаточно долго. Определить было ли сексуальное насилие по останкам мальчика будет сложно. Сами же подозреваемые вряд ли будут говорить об этом", — пояснила Лебединская.

Обоих подозреваемых спецназовцы задержали в Запорожье на следующий день после того, как обнаружили тело ребенка. Один из них 9 лет отсидел в тюрьме за изнасилование. Второй был судим за похищение человека.

В убийстве ребенка подозревают Валерия К. и Геннадия В. по прозвищу Череп. Последний в 2009 году проходил по делу о похищении и пытках.

Одна женщина пожаловалась Черепу, что ее бывший сожитель не возвращает 13 тыс. грн, одолженных на покупку авто. Череп заманил мужчину в дом в соседнем селе, там его бил, угрожал отрубить ногу и требовал возврата долга. Пленнику, которого Череп держал в подвале, с помощью скрепки удалось открыть замок и убежать.

Черепа задержали и судили, однако в тюрьму он не сел. Ему дали четыре года условно.

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего мальчика в Запорожской области признались в еще одной расправе. Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести.

Один из мужчин рассказал, что из-за конфликта они 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины сожгли, а ее тело выбросили к реку. Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины.

Максим был одним из четырех детей одной из жительниц Акимовки. Как рассказывают местные, женщина развелась с отцом Максима и стала жить с другим мужчиной. Он не любил мальчика и сказал, что не хочет, чтобы пасынок жил с ними. И мальчик начал скитаться. В 2020 году его задерживали на вокзале в Запорожье. Тогда он сказал, что хотел уехать на море, но опоздал на маршрутку. В отношении матери Максима тогда составили административный протокол.

В соцсетях местные жители отметили, что ребенок был предоставлен сам себе и он никому был не нужен. Также его часто видели в компании асоциальных элементов.

Мать ребенка подала заявление в полицию об исчезновении сына только через 3 суток после того, как он пропал.

Убийство мальчика в Запорожской области

В Запорожской области в селе Радивоновка Акимовского района 17 января в подвале одного из частных домов обнаружили тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 29 августа 2021 года. Ребенка искали 5 месяцев.

В убийстве мальчика подозревают двоих ранее судимых местных жителей 46 и 25 лет. Их задержали спецназовцы "КОРД" в Запорожье, где они скрывались. Оказалось, что рецидивисты удерживали ребенка в подвале в течение 2 недель. По предварительным данным, Максим умер в результате избиения.