Washington Post: Netflix транслирует пропаганду России

На американской платформе появился российский сериал о Троцком, который полностью отражает современные взгляды Кремля.

На первый взгляд сериал «Троцкий» не очень отличается от всего остального, что Netflix приобрел заграницей.

Фильм из восьми серий, который сначала транслировался на одном из главных государственных телеканалов России, рассказывает историю антигероя большевистского переворота – марксиста Льва Троцкого. Лента хорошо приправлена сценами насилия, секса, спецэффектами и экшеном.

Но если присмотреться более пристально к российскому сериалу, то можно заметить нечто большее в его контенте, пишет Washington Post. Вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году попали в заголовки газет. Но попытки повлиять на зарубежную аудиторию с помощью так называемой «мягкой силы» Москва делала еще до того. И «Троцкий» - свежайшее усилие российских государственных СМИ, нацеленное на распространение российских взглядов в мире. Строя большие стриминговые платформы, такие компании как Netflix должны четко давать понять зрителям, откуда взялся контент, который они смотрят. И что это не совсем рядовой сериал.

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Производство мини-сериалов вряд ли можно назвать первой или наиболее амбициозной попыткой России распространить свои взгляды на Западе. Англоязычные телеканалы вроде RT, которые пытаются конкурировать с CNN и BBC, тесно связаны с российским государством. И им пришлось регистрироваться в США как иностранным агентам, в соответствии с американским законом о лоббизме. Многочисленные расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году разоблачили то, как российская фабрика троллей в Санкт-Петербурге распространяла грубые мемы в социальных сетях об американской политике, пытаясь выставить демократию беспорядочной и не стоящей усилий.

В свою очередь, «Троцкий» кажется менее открытой пропагандой, чем все эти усилия. А потому он более убедителен для общей аудитории. Однако, это не означает, что у сериала нет цели. Главный продюсер фильма Константин Эрнст возглавляет «Первый» телеканал в России, который регулярно восхваляет Владимира Путина. И «Троцкий» стал попыткой подкрепить протест РФ против любых вызовов для действующего режима, а также против критики со стороны Запада. Прежде всего, этот сигнал нацелен на россиян дома. Но теперь он также распространяется и на иностранных зрителей благодаря Netflix.

Лев Троцкий был одним из лидеров октябрьского переворота, но впоследствии вступил в конфликт с Иосифом Сталиным. В конце концов, советский агент убил его в Мексике в 1940 году. Его фигура идеально подходит для того, чтобы играть современные взгляды Кремля. Сериал выставляет Троцкого дерзким, умным и чужим. Он читает Зигмунда Фрейда в Париже и посещает кокаиновые вечеринки. При этом он очень деструктивный и склонен к насилию. Эрнст во время презентации сериала потенциальным иностранным покупателям включая Netflix на Каннском фестивале в 2017 году шутливо сравнил Троцкого и его сексуальные похождения со скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштайна.

Российский сериал снова и снова акцентирует внимание на еврейском происхождении Троцкого, подчеркивая, что он не этнический русский, как Владимир Ленин. Послание четкое: революции могут казаться забавными, но будьте осторожны, ведь так можно уничтожить абсолютно все. Таким образом, сериал «Троцкий», очевидно, говорит на языке современного Кремля и о современных событиях.

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В одной из сцен в день после свержения временного правительства Ленин ссорится с Троцким, называя его действия «переворотом». Хотя тот утверждает, что на самом деле произошла «революция». По мнению издания, это полностью отражает взгляды Кремля на революцию в Украине. Ведь российское правительство постоянно называет протесты, которые свергли пророссийский режим Виктора Януковича, «переворотом». Этот эпизод также подчеркивает пропасть в отношениях между Лениным, который стал лидером СССР, и Троцким, который не добился такого статуса и был вынужден бежать за границу от режима Сталина.

Также сериал повторяет утверждения Кремля о том, что все революции на свете – это якобы заговор Запада. В одной из сцен марксист по имени Александр Парвус берет деньги от немецкого агента и обсуждает с ним сценарии, как повысить статус Троцкого в большевистской партии.

Издание отмечает, что сериал «Троцкий» совершенно точно повторяет мировоззрение правительства России и ее антиреволюционную идеологию. RT – это не CNN. А в 2016 году российские мемы в Facebook не были обычным контентом из социальных сетей. Так же и «Троцкий» - это не типичный сериал Netflix. Аудитория должна знать, что на самом деле она смотрит. А Netflix должен хорошо подумать, действительно ли ему стоит вести бизнес с пропагандистскими каналами России.