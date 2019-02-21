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Washington Post: Netflix транслирует пропаганду России

12:46, 21 февраля 2019
Мир
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Netflix купил у российской пропаганды сериал о Троцком / wikipedia.org

Фильм из восьми серий, который сначала транслировался на одном из главных государственных телеканалов России, рассказывает историю антигероя большевистского переворота – марксиста Льва Троцкого. Лента хорошо приправлена сценами насилия, секса, спецэффектами и экшеном.

Но если присмотреться более пристально к российскому сериалу, то можно заметить нечто большее в его контенте, пишет Washington Post. Вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году попали в заголовки газет. Но попытки повлиять на зарубежную аудиторию с помощью так называемой «мягкой силы» Москва делала еще до того. И «Троцкий» - свежайшее усилие российских государственных СМИ, нацеленное на распространение российских взглядов в мире. Строя большие стриминговые платформы, такие компании как Netflix должны четко давать понять зрителям, откуда взялся контент, который они смотрят. И что это не совсем рядовой сериал.

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Производство мини-сериалов вряд ли можно назвать первой или наиболее амбициозной попыткой России распространить свои взгляды на Западе. Англоязычные телеканалы вроде RT, которые пытаются конкурировать с CNN и BBC, тесно связаны с российским государством. И им пришлось регистрироваться в США как иностранным агентам, в соответствии с американским законом о лоббизме. Многочисленные расследования российского вмешательства в американские выборы в 2016 году разоблачили то, как российская фабрика троллей в Санкт-Петербурге распространяла грубые мемы в социальных сетях об американской политике, пытаясь выставить демократию беспорядочной и не стоящей усилий.

В свою очередь, «Троцкий» кажется менее открытой пропагандой, чем все эти усилия. А потому он более убедителен для общей аудитории. Однако, это не означает, что у сериала нет цели. Главный продюсер фильма Константин Эрнст возглавляет «Первый» телеканал в России, который регулярно восхваляет Владимира Путина. И «Троцкий» стал попыткой подкрепить протест РФ против любых вызовов для действующего режима, а также против критики со стороны Запада. Прежде всего, этот сигнал нацелен на россиян дома. Но теперь он также распространяется и на иностранных зрителей благодаря Netflix.

Лев Троцкий был одним из лидеров октябрьского переворота, но впоследствии вступил в конфликт с Иосифом Сталиным. В конце концов, советский агент убил его в Мексике в 1940 году. Его фигура идеально подходит для того, чтобы играть современные взгляды Кремля. Сериал выставляет Троцкого дерзким, умным и чужим. Он читает Зигмунда Фрейда в Париже и посещает кокаиновые вечеринки. При этом он очень деструктивный и склонен к насилию. Эрнст во время презентации сериала потенциальным иностранным покупателям включая Netflix на Каннском фестивале в 2017 году шутливо сравнил Троцкого и его сексуальные похождения со скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштайна.

Российский сериал снова и снова акцентирует внимание на еврейском происхождении Троцкого, подчеркивая, что он не этнический русский, как Владимир Ленин. Послание четкое: революции могут казаться забавными, но будьте осторожны, ведь так можно уничтожить абсолютно все. Таким образом, сериал «Троцкий», очевидно, говорит на языке современного Кремля и о современных событиях.

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В одной из сцен в день после свержения временного правительства Ленин ссорится с Троцким, называя его действия «переворотом». Хотя тот утверждает, что на самом деле произошла «революция». По мнению издания, это полностью отражает взгляды Кремля на революцию в Украине. Ведь российское правительство постоянно называет протесты, которые свергли пророссийский режим Виктора Януковича, «переворотом». Этот эпизод также подчеркивает пропасть в отношениях между Лениным, который стал лидером СССР, и Троцким, который не добился такого статуса и был вынужден бежать за границу от режима Сталина.

Также сериал повторяет утверждения Кремля о том, что все революции на свете – это якобы заговор Запада. В одной из сцен марксист по имени Александр Парвус берет деньги от немецкого агента и обсуждает с ним сценарии, как повысить статус Троцкого в большевистской партии.

Издание отмечает, что сериал «Троцкий» совершенно точно повторяет мировоззрение правительства России и ее антиреволюционную идеологию. RT – это не CNN. А в 2016 году российские мемы в Facebook не были обычным контентом из социальных сетей. Так же и «Троцкий» - это не типичный сериал Netflix. Аудитория должна знать, что на самом деле она смотрит. А Netflix должен хорошо подумать, действительно ли ему стоит вести бизнес с пропагандистскими каналами России.

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Теги: #США#Россия#Кремль#пропаганда
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