Буданов: никого из нас не рожали для войны, но мы приняли этот вызов, к Победе лучше идти вместе

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов призвал украинцев идти к победе всем вместе и оставаться объединенными и во времена войны, и в мирное время. Об этом он сказал во время приветственного слова к участникам международного форума "Ветераны - путь домой", который состоялся во Львове.

"Большая честь представлять здесь Украину и ветеранскую среду. Наша война до сих пор продолжается, но даже после победы ее последствия будут догонять нас еще долгое время. Мы должны быть готовы к тому, чтобы их эффективно преодолеть. Никого из нас родители не рожали для войны. Но мы приняли этот вызов. Мы защитим свою границу, семьи, имущество, культуру, честь. Однако мы должны остаться объединенными: и во времена войны, и в мирное время. К победе лучше идти вместе, а не в одиночку", - подчеркнул Буданов.

По его словам, во время форума презентовали дорожную карту развития ветеранской государственной политики, взаимодействия между ветеранами, членами их семей, членами семей погибших, пропавших без вести, пленных и органами власти, общинами, международными организациями.

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Отметим, что форум "Ветераны - путь домой" организовали Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Уполномоченный ВР по правам человека, Министерство по делам ветеранов Украины, Межфракционное депутатское объединение "Реабилитационные силы Украины". Мероприятие состоялось при поддержке Программы USAID "Совет: следующее поколение", Львовской ОВА, общественных ветеранских организаций.