По словам борца, он должен был готовиться к Олимпиаде в Токио, но эти планы так и не были реализованы.

За последний год круто изменилась жизнь украинского борца вольного стиля Богдана Грицая, который в мае 2020 года вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.

Как рассказал Грицай на своей странице в Facebook, он потерял работу и попал на военную службу в пограничные войска Украины.

Читайте также"Подал гадит Украине": борец Грицай назвал условие, при котором прекратит обсуждать Усика (видео)По словам борца, он должен был готовиться к Олимпиаде в Токио. Но Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, в котором он тренировался и работал, реорганизовали. После борьбы с руководством учебного заведения, как рассказал Грицай, его уволили и выселили из общежития.

"После того, как меня уволили с должности преподавателя коллежа, пришла повестка в военкомат. Медкомиссия и... Теперь честь имею быть военнослужащим государственной пограничной службы Украины!"- написал мужчина.

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года украинский борец вольного стиля Богдан Грицай бросил вызов боксеру супертяжелого веса Александру Усику. Он решил отреагировать на видео Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", критикующего его.

Грицай вызвал Усика на бой без правил, а также назвал ролики боксера "ватными".

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Автор: Ольга Робейко