Появилась информация о задержании работниками ТЦК забронированных украинцев.

После формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников (ЕГРП), военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически. Об этом говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ.

Там отметили, что бронирования, которые были оформлены без использования средств "Дії", не появляются в ЕГРП, военнообязанных и резервистов автоматически.

"В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный воинский учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на воинском учете, сообщение о бронировании", - говорится в сообщении.

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В ВСУ также обратили внимание на то, что без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП не имеет оснований для внесения данных о бронировании в ЕГРП, военнообязанных и резервистов.

"В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете", - отметили в ВСУ.

Мобилизация работников с документами о бронировании

Как сообщал УНИАН, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко заявил, что в ТЦК мобилизуют работников, несмотря на наличие документов о бронировании. По словам нардепа, произошло уже большое количество подобных случаев.

Федиенко призвал Государственное бюро расследований провести соответствующие проверки.

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