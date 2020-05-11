Брифинг Благотворительного фонда "Повернись живим"

Благотворительный Фонд «Повернись живим» уже завтра возглавит новый глава.

Кто это? И почему принято такое решение? Вы услышите завтра, 12 мая, в 14:00 во время онлайн-трансляции брифинга нынешнего и будущего руководства Благотворительного фонда «Повернись живим».

Трансляцию сможете посмотреть на странице в Facebook.

Также будут озвучены результаты работы фонда за 6 лет и намечены планы на будущее в развитии «Повернись живим».

Если возникнут дополнительные вопросы или предложения относительно отдельных интервью или комментариев, контактное лицо Яна Холодная +38(050) 304 94 07