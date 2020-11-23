В сети показали ужасное состояние, в котором находится одна из школ в Дарницком районе Киева.
Фото опубликованы в сообществе "Дарниця Live" в Facebook.
"Нет, это не заброшенное здание какого-то предприятия, не советский завод, который много лет не работает и даже не кадры из очередного фильма ужасов... Это школа №305 в которой учатся дети ! Специализированная школа в Бортничах, что в Дарницком районе города Киева, находится по адресу Евгения Харченко 53", - пишет автор публикации.
На снимках видно, что фасад здания давно требует капитального ремонта, а прилегающая территория - благоустройства.
В комментариях говорится о том, что школу якобы планировали отремонтировать несколько лет назад, однако до сих пор этого сделано не было.
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