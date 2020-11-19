В то же время малый Государственный Герб будет оставаться основным, но окончательно вопрос применения большого и малого герба будет определен в законе, который должны разработать.

Председатель жюри Организационного комитета по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины и председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило пояснил, что в случае утверждения большого Государственного Герба он будет применяться в "узкой сфере".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Министерстве культуры и информационной политики.

"Нас люди, к сожалению, не совсем поняли, что происходит - никто не отменяет малого государственного герба", - заявил Гречило.

Он уточнил, что малый Государственный Герб остается основным. "Он будет функционировать во всех сферах жизни", - заявил председатель жюри.

По его словам, большой Государственный Герб будет использоваться только в "узкой сфере".

"Традиционно, большой герб в большинстве стран, хотя есть различия в законодательстве, используется только главами государств", - заявил Гречило.

Он привел пример Королевства Швеция, которая имеет большой герб, но этот герб является королевским, потому посольство Швеции в Киеве, правительство и парламент этой страны используют шведский малый герб.

Также он добавил, что сейчас в Украине необходимо разработать законопроект о государственных символов и принять его в Верховной Раде, где будет четко определена роль большого и малого гербов.

Гречило высказывает мнение, что большой герб должен прежде использовать глава государства - на своих символах, бланках, таблицах и т.д., а малый герб может использовать правительство.

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Великий государственный Герб Украины: что известно

Сегодня, 19 ноября, на брифинге в Минкульте сообщили, что Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на Большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, было проведено несколько туров голосования для определения победителя.

Победила работа Алексея Кохана, которая выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов, и которая отображает идею соборности и единства Украины.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

Справка УНИАН. В феврале 1992 года Верховная Рада постановлением утвердила Государственный герб независимой Украины, который имеет статус малого герба - золотой Тризуб на синем щите. Проводилось несколько конкурсов по большому гербу, но они были безрезультатными. Согласно Конституции, «большой Государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого Государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины)».

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Автор: Виталий Саенко