Почти половина граждан считает, что государство способно преодолеть проблемы и трудности только в отдаленной перспективе.

61% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года.

В то же время лишь 24% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Социологи отмечают, что эти оценки являются несколько лучшими, чем в марте этого года, когда 18% опрошенных придерживались мнения, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 66% — что они развиваются в неправильном направлении.

По данным опроса, 23% граждан считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в марте эту точку зрения разделяли 19%), 46% — что она способна их преодолеть в более отдаленной перспективе (в марте — 50,5%), а 20,5% — что не способна их преодолеть (в марте — 19%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Надя Пришляк