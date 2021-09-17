Эксперт отметил, что многочисленные судебные иски, которые пока висят на "ПКМЗ", никак не решаются за последний год.

Аукцион по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (ПКМЗ, экс-"Большевик") может быть сорван так же, как предыдущий — по продаже ОГХК (Объединенной Горно-Химической Компании). Такое мнение журналистам высказал директор Института развития экономики Украины и Украинской ассоциации участников рынков капитала Александр Гончаров. По его мнению, данный лот имеет слишком много проблем, из-за которых инвесторы не хотят рисковать его покупать.

"Самый главный риск для инвесторов-наличие судебных дел по объекту. Если судебные дела есть – они не желают в такие проблемные кейсы инвестировать, ведь это очень рискованное дело. Это если классические инвесторы, которые играют "в белую". Они не хотят покупать объекты, в которые им сразу же нельзя будет заниматься инвестированием и вложением средств. Потому что ему необходимо будет сосредоточиться на закрытии судебных дел. Такие вложения по их логике экономически невыгодны. Еще больше их отпугивает большая кредиторская задолженность", — заявил Александр Гончаров.

Эксперт отметил, что многочисленные судебные иски, которые пока висят на "ПКМЗ", никак не решаются за последний год, хотя, по его мнению, их решением должны заниматься государственные органы перед продажей. Александр Гончаров считает это одним из многих факторов, которые делают возможным срыв аукциона, как это раньше уже было с ОГХК. К тому же, он прогнозирует и появление так называемых "стервятников".

"Эту возможность будут прокачивать по максимуму. Немало участников торгов заходят нередко для того, чтобы сказать реальным потенциальным инвесторам: чтобы я тебе не создавал проблем, давай договоримся о откат такого-то размера. В противном случае – будут "портить нервы" даже победителю конкурса, который будет вынужден после этого тягаться в судах до тех пор, пока с ним не рассчитаются. Но это будет дороже", — рассказал Александр Гончаров.

По его словам, такая практика уже стала нормальной для Украины, что также отпугивает инвесторов от крупных проблемных объектов.

"Сейчас направлений, где можно заработать деньги, очень мало, а здесь крупное предприятие, и усилия, где 5 нулей, или 8 нулей – прилагаешь те же самые. И особенно юристы, которые видят такие суммы - слетаются на подобные кейсы как стервятники. И будут портить кровь по полной программе. Поэтому этот аукцион привлек внимание самых квалифицированных и опытных, набивших руку на подобных проектах судебных разбирательств – они будут там. В этом нет сомнений – они ищут слабые места, чтобы вырвать себе кусок этого пирога. Это стало практикой, когда подобные лица, даже не представляя какие-то группы или компании, самостоятельно обращаются к участникам аукциона, чтобы получить свои "отступные", — резюмировал Александр Гончаров.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ в рамках программы Большая приватизация назначен на 27 октября 2021 года. Стартовая цена лота - 1,39 млрд грн.

Автор: Григорий Бондарь