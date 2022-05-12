Сейчас готовится решение правительства, которое изменит алгоритм дальнейшей работы по выдаче таких документов гражданам РФ.

Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проводит аудит каждого документа, который был выдан гражданам России и позволял им временно или постоянно находиться на территории Украины.

Об этом во время брифинга заявила глава Миграционной службы Наталья Науменко.

"В отношении граждан Российской Федерации, те лица, которые имеют вида на жительство, они продолжают находиться на законных основаниях на территории Украины и могут беспрепятственно делать въезд и выезд с территории Украины, но через контролируемые пункты пропуска. Вместе с тем, с правоохранительными органами мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам Российской Федерации, разрешений на иммиграцию, гражданств, чтобы выделить тех, которые могут осуществлять против Украины определенную деятельность", - сказала она.

Также Науменко добавила, что сейчас готовится решение правительства, которое изменит алгоритм дальнейшей работы по выдаче таких документов гражданам РФ.

"Мы понимаем, что в данном направлении работу надо усиливать", - сказала она.

Что касается граждан Беларуси, то для них пока ситуация кардинально не меняется.

"Политика в отношении граждан Беларуси пока не изменилась, мы будем в ближайшее время возобновлять принятие документов", - сказала она.

Ранее петиция о визовом режиме с Россией набрала более 25 тысяч голосов. Теперь петицию должны направить на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: