В области произошла ротация оккупационных войск.

В Запорожской области на оккупированных территориях среди коллаборантов начались столкновения.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Несмотря на все заявления оккупантов, Запорожская область остается и всегда будет частью Украины. Случаи коллаборации только единичные, а те кто решил помогать врагу, уже начали об этом жалеть... Из-за жажды наживы и власти, среди коллаборантов начались стычки. Об этом свидетельствует появление случаев с подрывами и взрывами на оккупированных территориях. Предатели боятся за свою жизнь и теперь мечтают сбежать из нашей области в Крым", - сообщил председатель ЗОВА.

Старух также сообщил, что в области произошла ротация оккупационных войск.

"С начала недели на временно оккупированных территориях было замечено резкое уменьшение количества оккупационных войск. Оказалось, что вражеские силы с конца прошлой недели проводят ротацию. Вместо тех, кто совершал бесчинства на оккупированных территориях, на территорию зашли свежие силы, преимущественно выходцы из ДНР", - отметил он.

Глава областной администрации прокомментировал ситуацию с курортным сезоном этого года.

"Курортный сезон провален. Это большая проблема, ведь жители Бердянска, Приморска, Кирилловки жили с курортного сезона. Туда приезжали миллионы людей на отдых. Сейчас, во время войны, никакого курортного сезона не будет. Его отсутствие осложнит экономическую ситуацию на этих территориях", - сказал Старух.

По его словам, основной причиной, что сезон не открыт, является большая опасность и непредсказуемость вражеских сил.

Ситуация в Запорожской области:

По состоянию 7 июня силы обороны на Запорожском направлении продолжали ведение оборонительной операции, дают ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику

8 июня 2022 года коллаборанты анонсировали "референдум" о присоединении Запорожской области к России.

Также коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации.

В Офисе президента Украины тем временем отмечают, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" абсолютно никчемные.

На занятых территориях оккупанты продолжают заниматься и мародерством, в частности, угоняют автомобили.

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