За год количество граждан, которые не готовы участвовать в митингах, увеличилось на 8%.

В Украине более половины опрошенного населения не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 по 8 декабря 2020 года.

По данным опроса, доля тех, кто утверждает, что не готов участвовать в любых акциях массового протеста, в течение 2019-2020 годов изменилась с 49% в 2019 году до 57% в 2020 году.

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Таким образом, количество граждан, которые не готовы участвовать в митингах, увеличилось за год на 8%.

Готовы участвовать в акциях протеста 38% респондентов. По сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста ощутимо снизился (на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом).

Готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях колеблется с 11% в 2018 до 10% в 2020 году, а в несанкционированных митингах и демонстрациях уменьшилось с 4% в 2018 до 2% в 2019, но зато в 2020 составляет 3%.

В то же время, наибольшее количество людей, которые не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%), зато готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (15,8%), сбор подписей под коллективными воззваниями (12,7%) и участие в санкционированных митингах и демонстрациях (10%).

В региональном соотношении, низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в Южном регионе (62,6% не готовы к протестам), самый высокий - в центральном (52,2% не готовы к протестам). В западном и восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно).

Что касается региональных различий по отдельным видам акций протеста, меньше всего тех, кто готов участвовать в избирательной кампании - в западном и южном регионах (11,6% и 15,8% соответственно), больше всего в восточном регионе (19%), в центральном - 17,9%. В остальном значимых различий по региональному распределению нет.

Как проводился опрос

КМИС провел опрос методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2001 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Виталий Саенко