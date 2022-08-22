72% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины, а 37% опрошенных считают, что за годы существования независимой Украины было больше позитивного, чем негативного.

Более 90% опрошенных украинцев гордятся своим гражданством, а более 72% считают, что вера в победу в войне является тем, что объединяет украинское общество.

Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

"Более 90% украинцев гордятся своим гражданством. 54,5% очень гордятся и 36% - скорее гордятся. Это самый высокий показатель за все время социологического мониторинга", - отмечают авторы исследования.

Отмечается, что высокие показатели фиксируются и относительно основной идентификации людей именно как гражданами Украины.

Так, 72% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины, 12% - как жителей села, района или города, где проживают, а 6% - жителей региона, где они проживают.

"Вера в победу в войне является тем, что объединяет украинское общество. Так считают 72,5% опрошенных. Еще 48% указывают веру в лучшее будущее, а 36% - патриотические чувства", - говорится в результатах опроса.

Также отмечается, что 37% опрошенных считают, что за годы существования независимой Украины было больше позитивного, чем негативного. 40,5% говорят, что позитивного и негативного было примерно поровну, а 15% - что негативного было больше.

*** Опрос проводился с 5 по 12 августа методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) среди 2 тыс. 24 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины, принявшие участие в социологическом опросе, в первую очередь испытывают гордость и благодарность к участникам войны с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: