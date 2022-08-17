В термин "ветеран войны" респонденты вкладывают различные категории участников военных действий.

Граждане Украины, принявшие участие в социологическом опросе, в первую очередь испытывают гордость и благодарность ветеранам войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины 6-7 августа 2022 года.

В частности, по результатам шестнадцатого общенационального опроса в условиях войны, более 40% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, начиная с 2014 года. Так, 54% имеют среди близких тех, кто воевал или сражается на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. Еще 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в войне на Востоке Украины в 2014-2021 годах.

Как отмечают социологи, в термин "ветеран войны" респонденты вкладывают разные категории участников военных действий: для трети это ассоциация с ветеранами, которые воюют сейчас, а для другой трети – это в первую очередь ветераны Второй мировой войны. Еще 14% ассоциируют термин с ветеранами АТО (ООС) 2014-2021 года, только 2% - с ветеранами Афганистана и 12% - с другими категориями участников боевых действий, 8% - затруднились ответить.

"Интересно, что для молодежи "ветеран" чаще всего это участник Второй мировой войны, а для более старших - воюющий сегодня. Также чаще о ветеранах как об участниках Второй мировой войны говорят жители востока и юга, тогда как респонденты с запада и центра - чаще под этим термином подразумевают бойцов, воюющих за Украину сегодня", - отметили исследователи.

Кроме того, говоря о ветеранах российско-украинской войны, респонденты в первую очередь испытывают благодарность (64%) и гордость (50%). Четверть испытывает грусть, когда встречает ветеранов, столько же испытывают радость.

Как выяснили социологи, о других ощущениях опрошенные упоминали реже: вину при встрече с ветераном испытывают 3%, стыд и страх – по 2%, безразличие, гнев, неприязнь – всего по 1%. Чаще о грусти по отношению к ветеранам говорят женщины, чем мужчины. Также несколько чаще испытывают печаль те, кто имеет близких среди ветеранов АТО (ООС) 2014-2021 гг. У тех, кто имеет знакомых, которые воевали в 2014-2021 и продолжают воевать, - чаще других чувствуют благодарность и гордость.

Более 90% доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. Ветеранам Второй мировой войны доверят 67%, 15% - не доверяют, 17% - затруднились ответить. Ветеранам Афганистана доверяют 62%, не доверяют 19%, затруднились ответить – 19%. Независимо от региона и возраста большинство доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны, ветеранам АТО. Ветеранам Второй мировой войны больше всего доверят молодые, тогда как ветеранам Афганистана несколько больше доверяют старшие.

Также положительной чертой ветеранов русско-украинской войны чаще всего называют патриотизм – 75%. Также около четверти отметили, что ветеранам свойственна независимость в принятии решений, дисциплинированность, еще 13% - назвали трудолюбие, 9% - законопослушность.

Вместе с тем, по поводу отрицательных черт, респондентам было сложнее определять их по отношению к ветеранам. Так, 17% вообще затруднились ответить на этот вопрос, 11% отметили, что ни одно из перечисленных в шкале качеств не присуще этой категории населения. Несмотря на это, треть считают, что ветеранам свойственна эмоциональная нестабильность, четверть – закрытость, нелюдимость. По отношению к другим качествам (жестокость, неспособность адаптироваться, склонность к насилию) их выбирали реже - от 11% до 17%.

К тому же, по мнению опрошенных, в первую очередь от граждан ветераны ожидают поддержки (46%) и благодарности (36%). О дружественном отношении, чествовании, понимании отметили 20-21%, исполнение обязательств – 15%. Меньше всего опрошенные считают, что ветераны ожидают сочувствия – всего 5%.

Также половина опрошенных считают, что для ветеранов российско-украинской войны вероятна проблема безработицы, чуть меньше половины – считают это маловероятным. Чаще маловероятными считают такие проблемы, как конфликты в семьях ветеранов и злоупотребление алкоголем или наркотиками. Что касается рисков самоубийств и нарушения законов, подавляющее большинство (не менее двух третей) считают это маловероятным для ветеранов. Чаще о возможности упомянутых проблем говорят жители востока и мужчины. Также более остро наличие всех этих проблем испытывают близкие ветеранов АТО, которые уже не воюют и адаптируются к жизни, в то время как близкие еще воюющие – более оптимистично смотрят на потенциальные риски, возможно пока их недооценивая.

Как выяснили социологи, уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого – 32%, выше – 11%, не смогли оценить – 17%. Относительно зарплаты военных, которые служат в тылу, половина оценили ее как оптимальную, 15% ниже необходимой, выше необходимой – 13%, не смогли оценить – 22%.

Абсолютное большинство (93%) считает, что общество сегодня уважает ветеранов, только 3% имеют противоположное мнение. Около 70% опрошенных считают, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны, 20% - не выполняет. Более 90% поддерживают идею предоставления льгот бизнесу, основанного ветеранами российско-украинской войны, только 6% против этого.

Больше льгот и гарантий от государства, по мнению опрошенных, должны иметь ветераны российско-украинской войны (50%), лица с инвалидностью (34%) и многодетные семьи (31%). Льготы для пенсионеров и матерей/родителей одиночек поддерживают по 17%, для малоимущих и внутренне перемещенных лиц – по 12-13%, для чернобыльцев – только 1%.

Как проводился опрос

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%. Сроки проведения: 6-7 августа 2022 г.