Сергей Згурец назвал оружие, которое выходит на первый план.

Автор научных изданий, посвященных оборонно-промышленному комплексу Украины, Сергей Згурец рассказал, что время играет в пользу Украины несмотря на то, что война переходит в затяжную фазу и линия фронта очень длинная.

Военный эксперт дал комментарий для телеканала "Эспрессо".

"Время играет в пользу Украины, ведь поступление военной помощи от международных партнеров улучшает ситуацию на поле боя. Но в любом случае удерживать такую большую линию фронта достаточно сложно", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что прежде всего Украина нуждается в артиллерии.

"Сейчас линия фронта для нас в целом понятна. По сравнению с первым этапом, когда российские войска продвигались по 5 направлениям, сейчас ситуация принципиально иная. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивает нашим партнерам важность предоставления артиллерии и боеприпасов - этот вопрос выходит на первый план", - сказал Згурец.

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