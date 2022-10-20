Также Эдуард Кохан опровергает какое-либо отношение к украинской компании "Евроэнерготрейд".

Бизнесмен Эдуард Кохан требует от издания "Украинская правда" и авторов фильма "Батальон "Монако" 2. Украинские элитные беженцы на Лазурном побережье" опровержения информации, представленной о нем в вышеупомянутом расследовании, ведь, по его словам, она не соответствует действительности.

Об этом говорится в письме Кохана, направленном в адрес главного редактора "Украинской правды".

"В данном видеосюжете упоминается мое имя, а также утверждается, что я, Эдуард Кохан, якобы имею отношение к украинской компании "Евроэнерготрейд", более того являюсь одним из неофициальных бенефициаров данной компании. При этом какого-либо подтверждение данных высказываний, а также источники обнародованной информации автором сюжета не предоставлены", – говорится в письме бизнесмена.

Видео дня

Кохан утверждает, что он вообще не является гражданином Украины и находится во Франции на законных основаниях, а потому вообще не является беженцем. Также он опроверг любые связи с компанией "Евроэнерготрейд".

"Обнародованная в видеосюжете недостоверная информация в отношении меня может негативно повлиять на мои бытовые и рабочие связи, а также на мою репутацию", – заявил бизнесмен, требуя от авторов расследования немедленного опровержения информации о нем на главной странице сайта "Украинская правда".

Если этого не произойдет, Кохан намерен обращаться в суд.