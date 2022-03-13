Такая ситуация демонстрирует миру, что в стране и дальше процветает коррупция.

"Бизнес" с прохождением границы военнообязанными на Закарпатье по теневому обороту достиг уже промышленных масштабов.

Об этом сообщил экс-народный депутат, депутат Мукачевского горсовета Виктор Балога на странице в Facebook.

По его словам, ежедневно сотни мужчин вопреки действующему военному положению за немалые деньги переходят границу со странами ЕС.

"Мало того, что такая ситуация - это моральное дно, так еще и демонстрирует миру, что в стране в дальнейшем процветает коррупция... Этот, почти легальный схематоз на границе, сеет неверие в будущее нашей страны среди обычных людей и героев, которые с оружием в руках защищают ее", - подчеркнул Балога.

Он убежден, что власть должна действовать максимально жестко не только с теми, кто убегает, а прежде всего с теми, кто им в этом помогает.

Также депутат обратил внимание на то, что на Закарпатье на штрафплощадках находится более трехсот конфискованных внедорожников и других автомобилей, которых не хватает ВСУ.

"Считаю то, что их до сих пор не направили в армию, не просто халатностью, а саботажем и уголовным преступлением ответственных лиц области", - подчеркнул Балога.

Как сообщал УНИАН, после российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение, которое среди прочего предусматривает запрет мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, выезжать за пределы нашего государства.

Впрочем, некоторые изобретательные украинцы не оставляли попыток уехать за границу и после этого. Так, 7 марта на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который прятался от паспортного контроля под вещами в багажнике Lexus. За рулем авто была его жена.

8 марта на границе с Молдовой задержали группу из 8 мужчин призывного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу. Среди них – сын и внук Софии Ротару.

12 марта 2022 года в пункте пропуска "Могилев-Подольский" (граница с Молдовой) пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали (то есть освободили от прохождения воинской службы) из-за беременности и тяжелых родов.

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