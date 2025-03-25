Бизнес-партнера печально известной главы МСЭК Крупы Александра Визира судят за фиктивное бронирование от мобилизации

Завтра, 26 марта, состоится заседание Приднепровского райсуда г. Черкасс по делу по обвинению бывшего чиновника ФГИУ Александра Визира в фиктивном бронировании от службы в ВСУ. Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть".

Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Визира в феврале текущего года.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.

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Александр Визир является основным бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике. По данным следствия, компании Визира собственно легализировали средства для семьи арестованной Татьяны Крупы.

До 2019 года Визир также был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.

В случае доказательства вины Визиру за фиктивное бронирование грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.