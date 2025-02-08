Приднепровский районный суд Черкасс 13 февраля рассмотрит обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Фонда государственного имущества Александра Визира по делу о фиктивном бронировании. Об этом свидетельствуют данные официального портала "Судебная власть Украины", пишет "РБК-Украина".

Обвинительный акт в отношении бывшего чиновника еще в январе в суд направила Черкасская областная прокуратура.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.

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В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Еще в начале 2024 года Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

По данным данным СМИ, Александр Визир является бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике.

Александр Визир до 2019 года был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого издание "Радио Свобода" называла "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.