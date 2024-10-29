Бывший высокопоставленный чиновник ФДМУ Александр Визир является основным бизнес-партнером в энергетическом бизнесе семьи Татьяны Крупы, которую недавно ГБР задержало по делу за коррупцию на уклонистах. Кроме того, именно совместные с представителями семьи Крупы компании Визира выигрывали наиболее привлекательные тендеры "Укрэнерго" во времена управления этим предприятием Владимиром Кудрицким. Об этом свидетельствуют данные "Прозорро" и реестра "ОпенДата".

Александра Визира с энергетическими делами семьи Татьяны Крупы тесно связывают и совместная собственность активов и сразу несколько человек - официальных представителей их компаний.

Так, Визир, как выяснилось, уже несколько лет подряд владеет компаниями, которые производят, распределяют и торгуют электроэнергией. Все они имеют одних и тех же бенефициаров, что и энергетические компании семьи Крупы.

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В частности, ООО "Энергия-Актив 2018" принадлежит Визиру и Татьяне Ивановне Гребенюк.

Уполномоченным лицом этой компании Визира является Яворский Владимир Станиславович, который также является уполномоченным лицом компании ООО "Солар-Инвест", владельцами которой являются жена, муж и сын Владимира Крупы.

Кроме того, упомянутая выше партнерша Визира Татьяна Гребенюк является основательницей хмельницкой компании "Энергия плюс-ХМ", входящей в холдинговую компанию "Энергия Подолья", владельцами которой является ООО "Солар-Инвест" семьи Крупы.

Также принадлежащее Визиру ООО "Виб Эссетс" владеет корпоративными правами ООО "Етр-Спектр", где директором и владельцем совместно с Визиром значится упомянутая выше аффилированная с Крупой Татьяна Гребенюк.

Энергетический бизнес Визира-Крупы очевидно, что был среди фаворитов тендерных подрядов "Укрэнерго" во времена руководства компанией Владимиром Кудрицким.

Ведь именно ООО "Энергия-Актив 2018" недавно стала победителем спецаукциона "Укрэнерго" по приобретению вспомогательных услуг для балансировки энергетической системы (АРВЧ). И контракт с ней был заключен (гарантированное государственное финансирование) сразу на пять лет вперед.

В то же время на этом пути заработка на государстве со стороны Визира не исчерпаны.

Как выяснили "Наши деньги. Львов" племянник Татьяны Крупы, 37-летний Евгений Трояновский является работником АО "Хмельницкоблэнерго", которую много лет возглавлял Олег Козачук, который приходится Александру Визиру кумом.

Между тем государственный "Хмельницкэнергосбыт", что на 100% принадлежит АО "Хмельницкоблэнерго" только за последние два года перечислило компании Крупы "Солар Инвест" 5,6 млн грн за производство солнечной энергии по зеленому тарифу.

Такая конструкция энергетического бизнеса Визира-Крупы представляется особенно интересной на фоне постоянных публичных заявлений Визира (в амплуа энергетического эксперта) о необходимости еще более активного внедрения в Украине распределенной генерации. Ведь в его случае такое требование к власти прямо основывается на личном финансовом интересе и, собственно, заработке именно на государственных средствах.

К слову, правоохранительные органы недавно начали уголовное производство относительно фиктивного трудоустройства Визира в ПАО "Черкассыоблэнерго" с целью получения отсрочки от мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним, ранее "Главком" назвал политика, который является бизнес-партнером скандальной главы хмельницкого МСЭК. Частное предприятие "Аграрная компания 2004" нардепа-мажоритарщика Сергея Лабазюка почти десять лет арендует земли сельскохозяйственного назначения семьи Крупы, которая стала известной на всю Украину благодаря большому количеству наличных в долларах, хранившихся в тумбочке.