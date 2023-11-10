Команда благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надія", совместно с HopeUA, фондом Дениса Парамонова и партнерами осуществили очередную гуманитарную миссию на Донетчину и Харьковщину. В частности, в один из военных госпиталей Донецкой области передали два комплекта ультразвуковых скальпелей Ethicon с набором инструментов.

"Такое оборудование дает возможность осуществлять бескровные хирургические вмешательства, что очень важно при травмах разного рода. Теперь врачи мобильного военного госпиталя, который одним из первых принимает раненых с линии фронта, смогут оказывать помощь еще качественнее и оперативнее", - рассказал амбассадор БФ молодежной инициативы "Надежда" Евгений Хмара.

Также, во время визита в Донецкую область, команда "Надія" увидела, как работает аппарат для гемодиализа Prismaflex ("искусственная почка"), который приобрели для военного госпиталя несколько недель назад.

"Это инновационное оборудование для заместительной терапии, лечения острой почечной недостаточности, которая часто возникает у военных при тяжелых ранениях, а также оно выполняет функции фильтрации крови. Только за первую неделю его использования мы спасли жизни восьми раненых бойцов. Более того, мы смогли еще и сохранить ребятам с тяжелыми посттурникетными синдромами их конечности. У нас уже был случай, когда раненый держал турникет на ноге более шести часов, но благодаря аппарату Prismaflex мы сохранили военному и ноги, и жизнь", - рассказывает военный врач Дмитрий Миронович.

Также, во время визита в прифронтовые регионы, фонд "Надія" доставил медицинские грузы в Покровск, Дружковку, Краматорск, Торецк, Купянск, Дергачи, Балаклею, изюм и Чугуев.

Эта масштабная гуманитарная миссия была организована при поддержке партнеров БФ молодежной инициативы "Надія": БФ HopeUA, БФ Дениса Парамонова, фондов GEM, Eltech Trust, Revival Foundation, компаний Медирент и Дойч Фарм, ООО "БУДХАУСГРУПП", "Эпицентр", "Краснолиманское", ювелирной сети "Золотая страна", компаний "Биосфера" и катион "Инвест". Отдельная благодарность молодежному крылу "Надія": Илье Дубилю, Максиму Стригуну, Ивану Дубилю, Арине Пашеньке, Анастасии Романовой, Александру Самардаку, Вите Присяжнюк.

"Сегодня, для помощи нашим защитникам и медикам, мы объединяем разных людей, благотворительные фонды, компании и крупные корпорации. Совместными усилиями мы уже передали на передовую "скорые", новые рентген и УЗИ-аппараты, гастроскопы, МРТ, два аппарата КТ, более 100 современных мониторов, 65 подогревателей инфузий, многофункциональные кровати и операционные столы, стерилизаторы, холодильные камеры, аппараты для заживления ран и другое, необходимое в прифронтовых госпиталях, оборудование. Я благодарю всех, кто делает свой посильный вклад в этот процесс, ведь вместе мы приближаем нашу победу обеспечиваем медиков всем необходимым для спасения жизней наших воинов и наших людей", - резюмировал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации.