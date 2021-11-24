Польша обвиняет Беларусь в поддержке агрессивных действий нелегалов.

Мигранты со стороны Беларуси ввечером во вторник пытались в очередной раз прорвать белорусско-польскую границу.

Об этом утром 24 ноября сообщили в Twitter польские пограничники.

Беженцы применили против военных камни.

"Вчера, 23 ноября, около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев насильственно штурмовала границу Польши. Летели камни в польские службы. Нападение произошло под контролем белорусских служб", – сообщили в пограничной службе.

Позже поляки заявили о еще одной попытке незаконного пересечения границы на другом участке перехода – с участием 40 мигрантов, которые бросали камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

В результате штурмов пострадала ограда. Как свидетельствуют отснятые польскими пограничниками кадры, в некоторых местах забор с колючей проволокой полностью изогнут и снесен.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

Автор: Яна Ставская