Министерство образования и науки вместе с амбассадором реформы профессионального образования Евгением Клопотенко начнет проект по изменению подготовки поваров и кондитеров.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Читайте такжеИнвестиции в человеческий капитал станут драйверами экономического восстановления Украины – эксперты
Как сообщается, пилотный проект начнется в сентябре на базе двух киевских училищ и продлится несколько лет.
В рамках проекта учащиеся не только овладеют современные практики, но и изменят подход к изучению теоретического материала. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.
“На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению”, – отметил кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Домашние суши: как сделать роллы Филадельфия и Калифорния самостоятельно
- Картофельная запеканка: Как готовить вкусное и сытное горячее блюдо
- Аппетитный куриный рулет: как приготовить сочное мясо с начинкой
- В Минобороны опровергли закупки российского картофельного пюре
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram