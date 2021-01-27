В проекте от МОН примет участие известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Министерство образования и науки вместе с амбассадором реформы профессионального образования Евгением Клопотенко начнет проект по изменению подготовки поваров и кондитеров.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Как сообщается, пилотный проект начнется в сентябре на базе двух киевских училищ и продлится несколько лет.

В рамках проекта учащиеся не только овладеют современные практики, но и изменят подход к изучению теоретического материала. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.

“На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению”, – отметил кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Автор: Екатерина Лиманская