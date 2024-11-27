Народный депутат Юлия Яцык поделилась предложением о мобилизации мужчин предпенсионного возраста.

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины (ВСК ВР) в ходе расследования работы Территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) выяснила то, что мужчины в возрасте от 55 до 60 лет ограниченно могут признаваться годными к военной службе, заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Яцык.

В комментарии изданию "Фокус" она добавила, что фактически такие мужчины не пригодны к выполнению различных задач на фронте, но это не касается тыловых должностей.

"Именно поэтому мы предложили уменьшить такой предельный возраст для того, чтобы человек в возрасте 55+, проходил военную службу по желанию", - подчеркнула Яцык. Кроме того, по словам нардепа, ВСК не смогла проверить основания для определения "пригодности" некоторых категорий граждан к службе, так как у комиссии отсутствовал доступ к медицинским документам.

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Вместе с тем, существует проблема с военно-врачебной комиссией (ВЛК), с поддельными документами о пригодности и непригодности.

"Были случаи, когда лицо с инвалидностью с детства признали пригодным. Но если мы говорим о мужчинах 55+, то эта история более объективна, они действительно по состоянию здоровья уже не могут выполнять функции", - добавила нардеп.

Другие новости о работе ТЦК

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Федор Вениславский раскритиковал идею о расформировании ТЦК, заявив, что именно они обеспечивают около 95% мобилизационных мероприятий в ходе полномасштабной войны. И их нельзя заменить с помощью альтернативных форматов.

Кроме того, возле одного из зданий ТЦК, на Закарпатье, неизвестный мужчина, который оказался бывшим военным, сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета.

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