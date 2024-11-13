Тимочко не исключает, что продолжительность Базовой военной подготовки может быть увеличена и до двух месяцев.

Увеличение времени на прохождение базовой военной подготовки мобилизованными объясняется изменениями в армии, связанными с увеличением количества номенклатуры оружия и расширением необходимых навыков.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

"Был месяц подготовки и появились две дополнительные недели. Это означает, что увеличилась нагрузка на личный состав, потому что теперь они будут проходить больше учебных упражнений и учебных процессов... Прежде всего, у нас появилось много видов оружия, которые надо дополнительно освоить. Эти дополнительные две недели - это работа, противодействие беспилотникам, это также работа в команде, работа с расчетами, работа с гранатометами, минометами, с РЭБами, особенно окопного действия", - объяснил он.

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Он напомнил, что сейчас используется значительно больше разновидностей беспилотников по сравнению с началом войны. Также Украина начала получать много оружия от союзников, которым надо овладевать.

"И все больше людей сейчас появляется, которые до момента мобилизации никаких навыков, никакой практики взаимодействия с военными не имели. И это тоже учитывается. И понимаем, если есть возможность продлить время обучения, то это стоит делать", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

При этом Тимочко не исключает, что впоследствии еще увеличат время базовой подготовки:

"Будет возможность, я думаю, что сроки увеличат и до двух месяцев. То есть выйдем на уровень так называемого предполномасштабного вторжения".

Тимочко напомнил, что большое количество личного состава готовится за рубежом.

"Насколько я знаю, в прошлом году наши союзники подготовили 50 тысяч. Уверен, что в этом году не уменьшилось количество, а только прогрессировало", - отметил он.

По его словам, не менее важный момент сейчас - это в целом состояние готовности населения участвовать в боевых действиях.

"Это значимый и очень серьезный момент. И, собственно, общая подготовка населения, которая планируется с нового года, в частности для мужского населения в возрасте от 18 до 25 лет - чтобы все прошли базовую профессиональную подготовку - это правильнее. То есть люди живут в гражданской жизни, прошли базовую военную подготовку, вернулись снова в гражданскую жизнь и выполняют свою работу, являются налогоплательщиками. И при необходимости их можно призывать. Им уже не нужно с нуля учиться", - поделился Тимочко.

Продление базовой военной подготовки - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, на брифинге представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить военную подготовку в учебных центрах 45 дней. По его словам, это будет гораздо более качественная подготовка военных. Это же касается обучения как мобилизованных военнообязанных, так и рекрутов.

Кроме того, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что третьекурсники в высших учебных заведениях с 2025 года обязательно будут проходить базовую общевойсковую подготовку. Он напомнил, что были приняты изменения в законодательство, которые обязывают в 2025 году ввести такую подготовку в учреждениях высшего образования.

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