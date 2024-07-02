По его данным, в Украине более 1 миллиона 100 тысяч потенциально готовых к службе людей.

Уже в следующем году в Украине введут общую профессиональную и базовую подготовку всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом в комментарии "Еспресо" рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Иван Тимочко. По его словам, этот процесс позволит молодым людям определиться с военной специальностью и понять, что такое армия.

Он считает, что БЗВП должна снять общественные страхи и предоставить людям возможность попробовать себя в военной сфере. Кроме того, это поможет создать стабильный резерв и просчитывать потребности страны в вооружении и оснащении.

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По словам Тимочко, сейчас в Украине более 1 миллиона 100 тысяч потенциально готовых к службе людей. "Это дает возможность строить избирательность и очередность призыва. Несмотря на вызовы и попытки врага сорвать непрерывность, ключевым фактором успеха остается монолитность и единство украинского общества", - отметил военный.

БЗВП в Украине

Напомним, ранее Правительство приняло постановление Кабмина "Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских".

Известно, что отказ студентов-мужчин от прохождения такой подготовки является основанием для отчисления из учебного заведения.

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