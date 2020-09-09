Нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что Балуха хотели убить по политическим мотивам.

Народный депутат, представитель фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз заявил, что нападавшие хотели убить Балуха и это дело имеет политический подтекст.

Об этом нардеп рассказал в эфире Апостроф Live.

"Его (Балуха - УНИАН) били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу", - сказал Чийгоз.

По его словам, нападение на Балуха имеет политический подтекст.

"А делать такие заявления (об отсутствии политического подтекста) - значит последний год не замечать, что наших АТОшников, волонтеров бьют, убивают, потом преследуют судами. Балух - очень порядочный и честный человек, там другой версии нет... Это с политикой связано, я это точно знаю", - заявил Чийгоз и добавил: "Здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами".

Нардеп также рассказал, что накануне нападения встречался с Балухом.

"Накануне вечером я встречался и с Балухом, и с Пановым. Они пригласили меня на годовщину. К сожалению, я не успел присоединиться. На моем авто их туда отвезли. Я думаю, что кто-то наблюдал за ними со стороны. Ночью дождались, когда он выйдет", - рассказал Чийгоз.

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Автор: УНИАН