Народный депутат, представитель фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз заявил, что нападавшие хотели убить Балуха и это дело имеет политический подтекст.
Об этом нардеп рассказал в эфире Апостроф Live.
"Его (Балуха - УНИАН) били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу", - сказал Чийгоз.
По его словам, нападение на Балуха имеет политический подтекст.
"А делать такие заявления (об отсутствии политического подтекста) - значит последний год не замечать, что наших АТОшников, волонтеров бьют, убивают, потом преследуют судами. Балух - очень порядочный и честный человек, там другой версии нет... Это с политикой связано, я это точно знаю", - заявил Чийгоз и добавил: "Здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами".
Нардеп также рассказал, что накануне нападения встречался с Балухом.
"Накануне вечером я встречался и с Балухом, и с Пановым. Они пригласили меня на годовщину. К сожалению, я не успел присоединиться. На моем авто их туда отвезли. Я думаю, что кто-то наблюдал за ними со стороны. Ночью дождались, когда он выйдет", - рассказал Чийгоз.
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Нападение на Балуха: все подробности
- Владимира Балуха 8 сентября ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.
- По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
- В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.
- Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
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