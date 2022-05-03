Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м.

Руководство завода "Азовсталь" в Мариуполе сообщило, что пять бомбоубежищ на территории предприятия способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в интервью BBC.

Он отметил, что руководство начало задумываться о бомбоубежищах еще в 2014 году, когда Мариуполь попал под обстрел тяжелой артиллерии. "Мы начали восстанаваливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание, что их было 36 штук, и одновременно в них могли находиться 12 006 человек", - рассказал он, добавив, что на заводе работало 10 847 человек. "Поняли, что мы можем из города позвать людей, которые придут и будут спасаться", - рассказал Цкитишвили.

"Мы открыли архивы... увидели, что на комбинате... было 5 очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно нормам советского законодательства... попадание одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей", - рассказал он.

Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м. Но по его словам, это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, а сами бомбоубежища находятся глубже.

Цкитишвили сказал, что сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет длительное проживание в них. Он убежден, что это помогло защитникам Мариуполя и гражданским удержаться под прямыми бомбардировками российских оккупантов.

Кроме того, он сказал, что в настоящее время в подземных бомбоубежищах завода до сих пор находятся около 300 гражданских лиц, среди них 30-40 – дети. Кроме того, большая часть людей имеют тяжелые ранения и им нужна квалифицированная медицинская помощь.

Цкитишвили рассказал, что ФСБ РФ пыталось допрашивать сотрудников меткомбината, которых насильно депортировали на территорию, подконтрольную россиянам. Российские оккупанты хотели узнать у работников завода, где проходят коммуникации бункеров и как устроены входы и выходы в бомбоубежища. Однако, по словам Цкитишвили, сотрудники делали вид, что имели должности на таких ступенях, которые не предусматривали наличие пропуска на режимные объекты.

Ситуация вокруг "Азовстали"

В ночь на 3 мая российская авиация сбрасывала мощные бомбы на комбинат, а днем ​​оккупанты начали штурм "Азовстали". В результате бомбардировки погибли две гражданские женщины.

2 мая военнослужащие Нацгвардии Украины, защищающие Мариуполь, призвали международное сообщество и украинское военно-политическое руководство объединить усилия по безопасной эвакуации гражданских, раненых и тел погибших, а также надеются, что спасут гарнизон.

1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, которое пряталось от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь". Сегодня днем автобусная колонна с эвакуированными прибыла в Запорожье.

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