Спикер парламента подчеркнул, что "хайповать" на названии Украины не является государственнической позицией.

Глава Верховной Рады раскритиковал предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать государство в Русь-Украина.

Об этом Дмитрий Разумков сказал на брифинге перед началом новой сессии парламента, передает LB.ua.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия. Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан", - сказал Разумков.

Спикер парламента подчеркнул, что "хайповать" на названии Украины не является государственнической позицией.

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"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", - добавил Разумков.

Идея Арестовича переименовать Украину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину, дав ей двойное название. "Что бы я сделал? Я бы изменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - сказал он.

Арестович добавил, что не видит никаких проблем в том, чтобы переименовать Украину. В качестве примера он привел переименование Македонии в Северную Македонию. Также он рассказал, что предложил эту идею несколько месяцев назад, многие люди до сих пор размышляют о ней.

Кроме этого предложил законодательно разграничить понятия "русский" и "российский". "Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

Автор: Александр Топчий