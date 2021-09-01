По словам советника главы ОП, у россиян следует забрать бренд "русские".

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предлагает переименовать Украину, дав ей двойное название.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном в Youtube.

"Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - говорит он.

На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: "мы работаем над этим".

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"Наша задача - стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем - об остальном можно не сильно беспокоиться", - утверждает он.

Арестович также говорит о необходимости забрать у россиян бренд "русские".

Ранее сообщалось, что Арестович предлагает разграничить законодательно понятия "российский" и "русский". "Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

Автор: Иван Бойко