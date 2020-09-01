Индексация проводится исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве" об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме" (№ 3112).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовал 321 народный депутат.

Законом предусмотрено, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, проводится, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке.

Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

В соответствующем действующем положении закона говорится лишь о том, что исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно.

Также отмечается, что в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу, индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, проводится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка.

Согласно закону, исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

В законодательстве термин "твердая денежная сумма" является условным и обозначает соответствующую сумму алиментов на содержание ребенка, которая четко определена по договоренности между плательщиком и получателем алиментов или по решению суда.

Размер алиментов в Украине

В Украине с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Минимальный гарантированный размер алиментов для детей в возрасте до 6 лет составляет 889,5 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

Исполнительная служба в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд грн алиментов.

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Автор: Надя Пришляк