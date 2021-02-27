Митинги в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко состоялись возле офисов президента и генпрокурора.

Полиция не зафиксировала правонарушений во время акции в центре Киеве в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, благодаря слаженным действиям правонарушений во время данных мероприятий не зафиксировано.

Читайте такжеМитинг в поддержку Стерненко: участники акции забросали Офис генпрокурора файерами и петардами

Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева, говорится в сообщении.

Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Акции в поддержку Стерненко

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, неравнодушные граждане провели митинг у Офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

Также они пикетировали Офис генпрокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой, а также забросали здание файерами и петардами.

Организаторы митингов в поддержку Стерненко заявили, что их акция бессрочная, а следующее мероприятие запланировано на 9 марта.

Справка УНИАН. 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко