Полиция не зафиксировала правонарушений во время акции в центре Киеве в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненко.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, благодаря слаженным действиям правонарушений во время данных мероприятий не зафиксировано.
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Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на улицах Киева, говорится в сообщении.
Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в том числе полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Акции в поддержку Стерненко
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, неравнодушные граждане провели митинг у Офиса президента, во время которого выдвинули Владимиру Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.
Также они пикетировали Офис генпрокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой, а также забросали здание файерами и петардами.
Организаторы митингов в поддержку Стерненко заявили, что их акция бессрочная, а следующее мероприятие запланировано на 9 марта.
Справка УНИАН. 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.
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