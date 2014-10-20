В Антраците террористы ищут украинских партизан - "Права справа"

Об этом в Facebook сообщил лидер общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"На улицах много казаков, из города никого не выпускают, усилен паспортный режим и проверка документов, как в самом городе, так и на блокпостах. Усиленные меры безопасности боевики связывают с деятельностью в городе и районе украинских партизанских групп", – сообщил Снегирев.