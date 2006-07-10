В Киеве произошла авария в метро
10:02, 10 июля 2006Общество
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Движение от центра в сторону левого берега приостановлено
В понедельник утром движение поездов по Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена на участке от центра в сторону левого берега приостановлено по техническим причинам.
В пресс-службе столичного метрополитена пока не сообщают подробности произошедшего.
В Киеве три линии метро. Святошинско-Броварская линия является самой старой и самой протяженной из трех.
Обком со ссылкой на ForUM
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